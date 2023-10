La texture, le véritable enjeu pour rendre les alternatives végétales vraiment appétissantes.

À San Francisco, on a peut-être trouvé la solution. La start-up Lypid a breveté une technologie consistant à microencapsuler de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive dans l'eau pour obtenir une émulsion pouvant être comparée en texture à de la graisse animale. Nom de code : PhytoFat.

Sa recette a été utilisée dans ce qui a été présentée en avril dernier comme la première poitrine de porc végétale. D'après l'entreprise, l'aliment contient 85% moins de graisses saturées par rapport à son pendant carné, mais aussi 39% moins de calories et 69% moins de sodium.

C16 Biosciences a aussi surpris avec son alternative à l'huile de palme, soutenue par la fondation de Bill Gates.

GreenProtein AI vient d'être lancé en collaboration avec le programme à but non lucratif Food System Innovations et une pointure de l'intelligence artificielle, Noa Weiss. "Même si la perception est que la viande d’origine végétale est en perte de vitesse, le véritable obstacle réside dans l’innovation en matière de texture et dans ses coûts. La technologie de l’IA offre la clé de ce défi", a déclaré l'experte en apprentissage automatique au webzine Vegconomist. Le début d'une autre révolution ?