Don Robey, Texan pur jus, né à Houston et business man de l’industrie musicale. On retrouve sa signature en tant qu’arrangeur ou compositeur, tout au long des années 50 et 60, sur des morceaux de Big Mama Thornton, Johnny Ace, Louis Amstrong, Bobby Bland, Roy Hamilton, Billy Larkin And The Delegates, j’en passe.

Sure-Shot va publier, de 1963 à 1969, une belle série de 45 tours, diffusant ainsi les titres d’artistes plus ou moins connus. Dont Buster Jones, avec Baby Boy ! Premier des cinq titres que sortira le chanteur, avant d’entamer une seconde carrière.