La Tétralogie de Wagner sur Musiq3 : un événement à vivre du 9 au 12 novembre

Wagner est un jeune homme de 26 ans quand il vient s’installer dans la capitale française avec sa femme, l’actrice Minna Planer. Nous sommes en septembre 1839. Wagner est conscient d’avoir un talent particulier et il brûle de le faire reconnaître. Paris lui apparaît comme le cœur du monde artistique moderne. Paris, la ville lumière ! Paris, la capitale de la science moderne, de la philosophie sociale, politique et religieuse, Paris, centre d’innovation littéraire, artistique et musical. Wagner espère y briller de tous ses feux. Il a des attentes énormes. Mais il est encore un jeune inconnu et la déception sera cruelle. Ce n’est que 20 ans plus tard que son talent sera reconnu par le public parisien.