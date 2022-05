La tête sous les nuages pour quelques jours

Ce jeudi matin, il y aura encore quelques faibles gouttes jusqu’à plus ou moins 8 heures sur le sud du pays. De Bruxelles à la province du Luxembourg, le ciel sera très nuageux alors que les éclaircies seront plus présentes à la Côte.

Après-midi, les nuages seront assez présents sur l’Est. Les chances d’apercevoir une claircie seront meilleures en allant vers le littoral. En fin de journée, les nuages auront tendance à se dissiper. Maxima : 16 à 22°.

En fin de nuit, les nuages reviennent dans le décor par la frontière hollandaise nous amenant quelques faibles gouttes surtout à l’est de Bruxelles en matinée. A midi, le ciel s’éclaircira à la Côte et le Nord puis l’Est et le Sud en cours d’après-midi. Max : 15 à 20°. Le ciel se dégagera à nouveau pour la soirée.

Samedi matin, le ciel sera lumineux avec de belles éclaircies. En milieu de journée, les nuages seront à nouveau plus envahissants. Le temps sera globalement sec même si quelques gouttes pourront tomber là où les nuages seront plus envahissants. Moyenne des températures : 17-18°.

Dimanche, le temps sera plus mitigé avec une nébulosité assez dominante. Les éclaircies seront plutôt minoritaires. Maxima : on aura du mal à atteindre les 15° (normales de fin avril).

Lundi, on attend des averses plus fréquentes et plus marquées, surtout à la Côte. Max entre 12 et 15°.

A partir de mardi, le flux bascule au sud-ouest avec de l’air un peu plus chaud mais plus instable (orages).