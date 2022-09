La Tête dans les étoiles... au Wolubilis

Premier spectacle, premier succès et Wolubilis s’en souvient encore. Les Crapauds fous relatait l’incroyable histoire de médecins polonais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont usé de stratagèmes afin d’empêcher des milliers de déportations. La patte Mélody Mourey y est : rythme, humour, suspense, énergie. La Course des géants nous entraîne dans un nouveau tourbillon. Celui de Jack Mancini, révolté surdoué qui végète dans sa pizzeria mais qui trouvera la route des étoiles et du cosmos. Le succès est à nouveau au rendez-vous. Mélody Mourey aurait-elle le goût des héros malgré eux ?

" Le thème de départ était ces rêves d’enfant qui nous animent et notre motivation à faire en sorte qu’ils se réalisent. La conquête spatiale apparaît comme le rêve le plus fou et inaccessible mais aussi comme la métaphore de l’ascension sociale du héros, vers les étoiles. " Mélody Mourey aime s’appuyer sur des faits véridiques pour créer une fiction : " J’essaye de comprendre l’histoire avec un grand H quand elle se mêle au quotidien. Dans Les Crapauds fous, le fait historique était au cœur de la pièce. Ici, c’est le contraire. J’aime décortiquer le parcours d’hommes et de femmes qui font face à l’extraordinaire. Le pire comme le meilleur peut survenir chez les gens, en fonction des choix. "