La tête bien faite : notre cerveau a-t-il un sexe ?

Les femmes sont nulles en orientation. Les hommes ne savent pas faire plusieurs choses en même temps. Les femmes sont plus douces, plus enclines à aider leur prochain. Les hommes n’aiment pas parler de leurs sentiments.

Ces lieux communs, vous les connaissez bien. Entre piques mal placées et blagues potaches, vous les entendez à peu près tous les jours. Mais ces clichés ont-ils un fond de réalité ? Et si oui, est-ce dû à la façon dont nous somme conditionnés ou à la structure même de notre cerveau ? Les cerveaux des hommes et des femmes sont-ils différents ? En 2022, les scientifiques ne sont toujours pas unanimes sur la question…