La tête bien faite : l’amour n’est pas une affaire de cœur

Il pèse en général moins d’un kilo mais il contient quelque 86 milliards de neurones ; c’est un grand gourmand, il consomme 20% de notre énergie. Logique : notre cerveau c’est notre tour de contrôle. Il nous permet de ressentir, de réfléchir, de ressentir de bouger, de mémoriser. Parfois aussi, il nous joue des tours. Complexe, essentiel, mystérieux, il méritait bien son podcast. La rédaction de la RTBF vous propose " La tête bien faite ", un podcast qui fouine dans votre encéphale. Un podcast de Barbara Schaal.

Ah l’amour, y a-t-il thématique plus universelle ?

Nous avons tous aimé, souffert, jalousé. Dans la chanson, dans la littérature, les film… l’amour est partout. Et pourtant, il reste un mystère. Pourquoi sommes-nous capables de ne nous mettre dans un tel état pour un être en particulier, alors qu’il y en a tant d’autres autour de nous ?

Et s’il s’agissait, simplement et trivialement d’une histoire d’hormones, produites dans notre boite crânienne ? De vulgaires neurotransmetteurs qui se chargeraient de mettre nos hormones en vrac. La science parvient à résoudre tant de mystères. Alors pourquoi pas celui de l’amour ? Steven Laureys est neurologue au CHU de Liège. Il travaille sur la conscience humaine et lève un petit bout de voile sur cette grande question.