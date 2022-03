Ah l’amour, y a-t-il thématique plus universelle ? Nous avons tous aimé, souffert, jalousé. Dans la chanson, dans la littérature, les film… l’amour est partout. Et pourtant, il reste un mystère. Pourquoi sommes-nous capables de ne nous mettre dans un tel état pour un être en particulier, alors qu’il y en a tant d’autres autour de nous ?

Et s’il s’agissait, simplement et trivialement d’une histoire d’hormones, produites dans notre boite crânienne ? De vulgaires neurotransmetteurs qui se chargeraient de mettre nos hormones en vrac. La science parvient à résoudre tant de mystères. Alors pourquoi pas celui de l’amour ? Steven Laureys est neurologue au CHU de Liège. Il travaille sur la conscience humaine et lève un petit bout de voile sur cette grande question.