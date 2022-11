La Terre sur les épaules : le podcast porteur d'espoir face à l'urgence climatique

Ces journalistes chevronnés ont parcouru la planète, couvert les COP, épluché les rapports du GIEC et interviewé les plus grands spécialistes du climat. Leur expertise unique leur permettra de poser un regard éclairé sur les technologies, les solutions basées sur la nature et les initiatives de toutes sortes visant à reverdir notre avenir.

Chaque saison s’inspirera d’un élément de la nature. Eau, vent, soleil, gaz, minéraux : chacun ont leurs problèmes… et leurs solutions!

La première saison comptera trois épisodes portant sur l’eau. Le premier épisode portera sur les inondations, l’une des manifestations les plus importantes des bouleversements climatiques ; le second épisode voguera sur les mers et les océans ;

enfin, le dernier épisode sera consacré à l’eau comme source de vie et d’énergie.