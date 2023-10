La Terre se réchauffe : bananes et mangues débarquent en Sicile.

Aujourd’hui, le pari est gagné avec pas moins de 43 agriculteurs et des centaines d’hectares dédiés aux fruits tropicaux. Un site de vente directe aux consommateurs (www.siciliaavocado.it) a également vu le jour et les fruits "Made in Etna" sont disponibles partout en Italie et aussi en Europe.

En ce mois de septembre encore très chaud, la récolte des mangues bat son plein. Puis ce sera au tour des avocats et des goyaves, des fruits de la passion et des bananes.

Une prospérité liée à la hausse inquiétante des températures en Italie. Ces quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées en 200 ans dans la péninsule. Et 2023 s’annonce encore plus torride, avec une température moyenne supérieure de 0,67 degré par rapport à la moyenne historique sur les sept premiers mois de l’année, selon le Conseil National de la Recherche (CNR).