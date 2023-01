"La Terre part en sucette" : la nouvelle expo du Préhistomuseum de Flémalle

On peut faire de très bonnes expositions en utilisant des matériaux recyclés et recyclables.

L’empreinte carbone des pièces exposées a également été pensée, poursuit d’expliquer le directeur du musée : "C’était une chose essentielle. On s’est rendu compte, quand on est allé voir l’exposition à Lyon, que les pièces venaient du monde entier. On a donc choisi de réduire la voilure et de prendre plus de pièces belges pour illustrer le phénomène néolithique. Dorénavant, au Préhistomuseum, on intégrera cette dimension-là dans toutes nos futures expositions. On peut faire de très bonnes expositions en utilisant des matériaux recyclés et recyclables".

L'exposition "La Terre en héritage" est visible au Préhistomuseum de Ramioul jusqu’au 31 août 2023.