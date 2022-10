La terre de votre potager est-elle polluée ? La Wallonie offre une prime de 50€ pour une analyse

Du côté du laboratoire d’Hainaut Analyses, on se veut plutôt rassurants. Les analyses qui révèlent des concentrations trop élevées de métaux lourds dans le sol sont finalement assez rares. Mais en cas de résultats inquiétants, une deuxième prime de 50€ pour une analyse sur un fruit ou un légume du potager pourra être sollicitée par le jardinier. Pour interpréter tous les résultats après une analyse de terre, une plateforme internet a été mise sur pied. Le particulier peut y encoder l’ensemble de ses mesures pour recevoir des recommandations adaptées à sa situation. Dans les cas les plus extrêmes, il sera conseillé au jardinier de ne plus consommer les légumes de son jardin et de les remplacer par des plantes ornementales.

Notons que la prime Sanisol ne couvre pas la totalité des frais de l’analyse. S’il sollicite une analyse de son sol, le particulier se verra remettre une offre de prix en fonction des paramètres mesurés.