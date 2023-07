"La Terre a connu des taux de CO2 plus élevés" : une affirmation trompeuse

En réalité, c’est exact, mais c’est très incomplet.

Si on remonte le temps à partir de notre époque et qu’on explore le taux de CO2 de l’atmosphère au cours des millions d’années qui nous précèdent, nous découvrons que la Planète a connu en effet des taux de CO2 beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui. Pendant l’Eocène, par exemple, une période qui se situe de -56 à -34 millions d’années, le taux de CO2 a flirté avec les 1000ppm, ce qui est effectivement bien supérieur aux 417 ppm que nous connaissons actuellement.