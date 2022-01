La tenue du BSF 2022 est compromise suite à la crise sanitaire

En 2021, Brussels Expo avait organisé, en remplacement, des concerts sur la scène Arena 5, installée au pied de l’Atomium. Elle avait accueilli plus de 50.000 amateurs de musique du 22 juillet au 12 septembre. Il est déjà prévu que le concept soit réitéré à l’été 2022. Des premiers noms ont même déjà été annoncés : le guitariste américain Nile Rodgers et son groupe disco-funk Chic, le DJ français Dimitri From Paris, les chanteurs français Jacques et Thomas Dutronc ainsi que le compositeur de jazz Herbie Hancock.