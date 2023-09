La tension monte : Richard Plugge, manager de la Jumbo-Visma, répond aux accusations frontales de Jérôme Pineau

C'était écrit que ces déclarations allaient faire grand bruit dans le peloton. Il y a quelques jours, Jérôme Pineau est sorti de sa réserve sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC en s'en prenant frontalement à la formation Jumbo-Visma, hégémonique dans sa domination sur la Vuelta cette année. L'ancien coureur français a notamment évoqué un éventuel dopage mécanique, estimant que les instances dirigeantes avaient besoin d'argent et étaient donc susceptibles de fermer les yeux sur certains agissements de l'équipe.

Forcément, ces propos ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd puisque Richard Plugge, manager de l'équipe Jumbo-Visma, n'a pas tardé à sortir du silence à son tour pour remettre Pineau à sa place. Sans surprise, ça part en festival de punchlines : "Ce sont des accusations bizarres. Je suis surpris que les médias octroient une telle tribune à quelqu'un qui n'a pas la moindre preuve. J'ai l'impression que tout le monde a oublié ce que Pineau a, lui-même, infligé au cyclisme l'an dernier (NDLR : la faillite de la formation B&B Hotels)."

Une contre-attaque fulgurante de la part de Richard Plugge qui change de sujet par la suite et explique vouloir se concentrer à 100% sur son équipe et la Vuelta. Avant d'asséner un dernier coup de bambou à Pineau : "Pour l'instant, on se focalise sur la victoire à la Vuelta. Toute personne qui nous suit sait à quel point on essaie d'être le plus transparent possible. On a ouvert nos portes pour des documentaires Netflix et Amazon. Visiblement, Pineau ne sait toujours pas comment fonctionne le cyclisme en 2023. La base de notre succès réside dans notre méthode de travail, avec notamment la nutrition et l'entraînement en altitude. Je n'ai rien à dire de plus sur cette éruption de Jérôme Pineau."

Cela a le mérite d'être clair.