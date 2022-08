La tension monte à Zaporijjia : la centrale nucléaire "totalement déconnectée" du réseau, selon son opérateur

Depuis des semaines, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de plusieurs bombardements ayant ciblé cette centrale nucléaire qui compte six réacteurs d'une capacité totale de 6.000 mégawatts et occupée depuis mars par les troupes russes.

L'Ukraine accuse également la Russie de stocker des armes lourdes dans la centrale de Zaporijjia et de l'utiliser comme base de frappes sur les positions ukrainiennes.