La tendance "probiotique" : l’avenir des cosmétiques ?

Sur notre peau, pas moins de 100.000 milliards de bactéries, champignons, virus et levures résident. Ensemble, ils forment ce qu’on appelle "le microbiote cutané", qui est essentiel pour notre épiderme. En plus de maintenir le pH acide de la peau – ce qui permet d’avoir une peau saine -, il protège notre peau des agressions extérieures, comme la pollution et les rayons UV, et interagit avec toutes les cellules de notre corps.

Le microbiote fait partie de ce qu’on appelle "le microbiome cutané", qu’on peut considérer comme une sorte d’écosystème avec un milieu (la peau) et ses habitants (le microbiote). Depuis plusieurs années, le microbiome cutané intéresse les marques de cosmétiques qui sont de plus en plus nombreuses à intégrer ces micro-organismes dans leurs nettoyants et soins de la peau, explique Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme".