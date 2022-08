La tendance orageuse se précise ce jeudi

Cet après-midi, le soleil restera généreux au littoral où l’on se maintiendra à 23°C. Il fera plus respirable à Bruxelles, entre nuages et éclaircies et 28°C. Sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse, la chaleur se maintient à un niveau élevé : on ira de 29 à 32°C en allant de Charleroi, Namur, Liège vers Arlon. On attend quelques ondées orageuses sur ces régions du sud-est du pays en cours ou fin d’après-midi.