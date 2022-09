La tendance du "quiet quitting" ou quand TikTok prône le strict minimum au travail

Ce mouvement accompagne la "Grande Démission", une vague de démissions dans des secteurs très variés, qui frappe la France actuellement (et un peu la Belgique) après avoir touché les États-Unis. En 2021, 47 millions d’Américains ont quitté leur travail. Et en France on a dénombré quatre démissions par minute au premier trimestre 2022.

Les réseaux sociaux se sont aussi emparés de ces démissions en masse et ont fait naitre une tendance consistant à filmer son départ et publier la vidéo accompagnée du hashtag #quitmyjob. Ces vidéos virales de démissions sur TikTok ont même été baptisées des "quit-tok". Le single de Beyoncé "Break My Soul" qui prône l’émancipation notamment d’un point de vue professionnel a d’ailleurs accentué le phénomène.

Qualité de vie, quête de sens, meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle, les motivations sont nombreuses pour celles et ceux qui optent pour une démission totale ou silencieuse. Motivations renforcées par la crise sanitaire, les introspections auxquelles elle a pu mener ainsi que le changement de rythme provoqué par les confinements et le télétravail.