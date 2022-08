La tendance du maquillage semi-permanent

Le Lash lift ou rehaussement de cils est une technique qui consiste à recourber les cils de manière temporaire afin d’avoir un effet de longueur et de volume et de ne plus devoir appliquer de mascara. L’esthéticienne dépose un coussinet en silicone bombé sur la paupière et vient ensuite “coller “les cils dessus. Deux produits sont successivement appliqués puis retirés après un temps de pose. Généralement, les cils sont également teints en noir. Il faut compter en moyenne 70 €.

Tendance depuis quelques années déjà, les extensions de cils sont encore et toujours adorées de beaucoup de femmes. Qu’on opte pour un effet volume russe ou cils à cil, la technique consiste à venir coller des cils synthétiques au ras des cils naturels pour ouvrir le regard et le rendre plus intense. Le résultat peut être tantôt très naturel tantôt plus glamour en fonction du nombre de cils, de leur longueur et épaisseur. Les prix varient sensiblement d’un salon à l’autre, il faut compter en moyenne entre 100 et 250 € pour la première pose.