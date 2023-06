La tendance des insectes dans l’alimentation, flop ou top ?

Clairement, manger des grillons grillés à l’apéro, on n’y est pas encore. C’est encore un produit de niche. Et il y a encore de réelles réticences, qui peut-être perdureront.

Mais Mélanie Guisset constate une évolution !

Les sœurs Goffard ont lancé, en 2015 déjà, des pâtes enrichies en insectes. Au fil des foires, elles observent une évolution nette des réactions du public. Au départ, les gens étaient dégoûtés. Aujourd’hui, ils en ont entendu parler, ils savent que ça existe, ils sont intéressés par l’expérience.

On se rend compte que, petit à petit, cette alternative entre dans les mentalités, observe Mélanie Guisset, même si historiquement, on sait qu’il faut énormément de temps pour faire entrer de nouvelles habitudes alimentaires, comme cela a été le cas pour le kéfir ou le kombucha. "Donc, je pense qu’on peut quand même se dire que les farines d’insectes vont entrer de plus en plus dans les traditions" estime la chroniqueuse.