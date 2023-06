La tendance chaussures de cet été : la transparence.

On connaît la passion de la maison Loewe pour les chaussures excentriques, qu'elles prennent la forme d'emballage cadeau, de pains de savon et autres formes de personnages de cartoon. Mais il faut reconnaître que le label porté par Jonathan Anderson compte parmi les pionniers à avoir hissé la chaussure transparente sur les podiums de la Fashion Week et ce, pour les femmes comme pour les hommes.

Il n'est pas le seul, bien sûr, à l'image de Prada et de ses mules et sandales en plexiglas, de Valentino et de ses escarpins transparents recouverts de cristaux et bien sûr, des experts en la matière, dont Giuseppe Zanotti et Christian Louboutin.