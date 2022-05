La tenante du titre Barbora Krejcikova sortie d'entrée par la Française Diane Parry

Nouvelle élimination surprise au premier tour à Roland-Garros. Après Ons Jabeur, Naomi Osaka ou Garbine Muguruza, c'est la tenante du titre, Barbora Krejcikova qui a été éliminée au premier tour de Roland-Garros. Une nouvelle fois, la porte d'Auteuil joue de mauvaises surprises aux têtes de série du circuit féminin. La Tchèque s'est inclinée en trois sets face à la Française Diane Parry 1-6 6-2 6-3 en 2h10.

Parry est magique a dû se dire le public du court Philippe Chatrier après la victoire de la jeune Française de 19 ans face à la tenante du titre Barbora Krejcikova en trois sets 1-6 6-2 6-3 après plus de deux heures de jeu. Alors que tous les autres courts étaient à l'arrêt à cause de la pluie qui s'abat sur la capitale française, tous les regards étaient tournés vers le duel opposant Diane Parry à Barbora Krejcikova. Sans doute crispée par l'enjeu, Parry est complètement passée à côté de son premier set qu'elle a perdu 1-6.

Mais poussée par le public, la Française, à domicile, se détend et joue un tennis varié qui embête la numéro 2 mondiale. Le résultat est un deuxième set mené de main de maître remporté 6-2 qui relance le suspense et le public du Chatrier reprend espoir.

Le troisième set débute mal pour Parry qui est breakée d'entrée et qui se retrouve menée 0-2. Mais la jeune droitière a des ressources et débreake pour revenir à 2-2 avant de breaker une nouvelle fois à 4-3 pour s'offrir le luxe de servir pour le match.

Menée 0-30, la 97e joueuse mondiale ne tremble pas et réalise notamment un ace pour revenir à 15-30 avant de remporter les trois points suivants pour remporter la troisième manche 6-3.

Avec cette victoire de prestige 1-6 6-2 6-3, Parry se fait un nom dans la capitale française et confirme dans le même temps qu'hormis Iga Swiatek, toutes les têtes de série peinent à enchaîner les matchs références et à avancer sans encombre dans les tournois du Grand Chelem.