La tempête tropicale Megi fauche une centaine de vies aux Philippines

Les autorités philippines ont revu à la hausse jeudi le bilan des victimes de la tempête tropicale Megi. Les glissements de terrain et les inondations ont fait au moins 115 morts dans l'archipel tandis qu'une centaine de personnes sont encore portées disparues.

Centres d'évacuation

La tempête Megi a frappé la côte orientale des Philippines le 10 avril, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir pour se réfugier dans des centres d'évacuation. La plupart des décès ont été recensés autour de la ville de Baybay et dans la province de Leyte, à près de 600 km au sud de la capitale Manille.

La région, sujette aux catastrophes, est régulièrement ravagée par des tempêtes - dont le super typhon Haiyan qui l'a frappée en 2013 - et les scientifiques préviennent qu'elles deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique provoqué par l'être humain. Megi est la plus forte tempête à frapper l'archipel cette année.