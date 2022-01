La tempête Malik s'approche de la Belgique : de fortes rafales de vents et des pluies abondantes ce lundi après-midi

L'IRM émet lundi plusieurs avertissements jaunes liés aux conditions météorologiques difficiles attendues dans les heures à venir, à l'approche de la tempête Malik, et qui mêleront pluies intenses, vents forts et risque d'inondations selon les endroits. Le pays est en alerte jaune vent, pluie, conditions glissantes et marées fortes jusque 20h ce soir.

Pluies et vent

Dans le sillage de la tempête qui a fortement secoué le nord de l'Europe ce week-end, des dépressions secondaires se sont formées et celle qui arrive aujourd'hui au large de nos Côtes va provoquer un fort coup de vent en début d'après midi.

Les rafales les plus fortes sont attendues entre 12 et 14h, l'intensité du vent devrait déjà faiblir en fin d'après-midi. On peut s'attendre à 85-90 km/h sur le littoral, 80 km/h sur le centre du pays et 70 km/h sur le sud-est. Dès ce soir le vent faiblira et demain, malgré des rafales de 50 km/h, le "pic de vent" sera passé.

D'abondantes précipitations sont par ailleurs annoncées lundi sur le relief de la province de Liège avec des cumuls en 24h pouvant dépasser 25 litres/m2, et très localement atteindre jusqu'à 40 voire 50 litres/ m2 (valeurs maximales fournies par la projection la plus pessimiste).

L'Institut royal météorologique prévoit également des précipitations hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. "Au-dessus de 500-600 m, il s'agira souvent de neige pouvant conduire à des cumuls sur 24h de 5 à 10 cm, voire jusqu'à environ 15 cm en Hautes-Fagnes", souligne l'IRM, qui met en garde contre les conditions glissantes sur les routes liées à la formation de plaques de givre ou de glace.