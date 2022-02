La tempête Eunice traversera le pays ce vendredi après-midi

Le vent va lentement se renforcer, on attend déjà 60 à 80 km/h en rafales vers midi. Cet après-midi, la tempête Eunice traversera le pays. Les premières grosses rafales de vent vers 13h au littoral, vers 14h et 15h en région bruxelloise. Vers 16h, le Sillon Sambre-et-Meuse sera touché aussi tandis qu’on devrait enregistrer les rafales les plus fortes au littoral, potentiellement 130 km/h. Vers 20h, le plus gros de la tempête commencera à quittera le pays. Au plus fort de la tempête on devrait atteindre 130 km/h à la mer et sur l’ouest de la Flandre, jusqu’à 110 dans le centre du pays et 100 km/h dans le sud du pays. Cet après-midi, une très forte ligne d’averse accompagnera le passage de la tempête et très vite derrière, le ciel de traîne nous permettra de revoir des éclaircies déjà sur l’ouest du pays. On parle du vent bien sûr aujourd’hui, mais les températures seront douces, on attend 9 à 12 ou 13°C.