La tempête Eunice est officiellement reconnue comme une tempête en Belgique

Selon les prévisions de l’IRM, le pic de la tempête devrait se situer entre 14h00 et 19h00. La Côte, les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d’Anvers sont en niveau d’alerte orange, tout comme la province de Hainaut, entre 14h00 et 17h00. L’Institut royal météorologique met en garde contre de possibles dégâts et problèmes de circulation.