La tempête Elliott, une bombe cyclonique historique par son intensité issue d’un phénomène fréquent

Les Grands Lacs ont un effet de générateur à précipitations

Des milliers de vols annulés ou retardés, des routes impraticables, des coupures d’électricité, etc., la tempête hivernale a paralysé un large territoire par d’abondantes chutes de neige et des rafales glaciales.

Pascal Mormal nous livre pourquoi les précipitations neigeuses sont si importantes : "Ces masses d’air d’Arctique passent au-dessus des Grands Lacs. Ces zones humides provoquent et favorisent un phénomène d’instabilité qui va permettre à cet air froid de provoquer des chutes de neige. Les Grands Lacs ont un effet de générateur à précipitations. Dans la mesure où ce n’est pas une superficie longue de plusieurs milliers de kilomètres, ils ne vont pas suffisamment être grands que pour permettre à la température de se radoucir. On a donc un effet pervers doublé. Car on garde les températures très froides, mais on gagne en précipitations neigeuses importantes."