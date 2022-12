''La télévision de papa est en danger de mort'' prédisent les patrons de la BBC et de Netflix

Tout le monde ou presque a vu les obsèques de la reine Elizabeth II et tout le monde aura remarqué que seule la BBC pouvait encore offrir une telle retransmission en direct d’une aussi grande qualité. Et pourtant, le patron de la BBC, Tim Davis, a annoncé cette semaine que la BBC pourrait renoncer à ses chaînes et devenir 100% digital. Autant vous dire que cette annonce a fait l’effet d’une bombe.

En effet, le patron de Netflix annonce la mort de la télévision linéaire depuis des années et il vient encore de le redire, la télévision de papa en a encore pour 5 à 10 ans maximum avant d’être enterrée. Alors c’est vrai, le patron de Netflix n’est pas neutre et ses propos sont teintés d’opportunisme. Mais il n’empêche, le patron de la BBC, tire lui aussi la sonnette d’alarme. Son média, la BBC, a beau être une marque mondialement reconnue, une marque qui touche encore un demi-milliard de personnes, il n’empêche qu’il a peur pour l’avenir et souhaite un changement radical. Selon lui, l’avenir de la BBC passera par la fermeture de nombreuses chaînes de télé, de radio pour devenir demain un service disponible uniquement sur Internet. Autrement dit, il n’y aura plus qu’un seul point d’entrée central pour accéder à tous les contenus vidéo et radio de la BBC. Alors la raison de ce changement, c’est effectivement la concurrence des acteurs du streaming et les réseaux sociaux. Et c’est vrai que le patron de la BBC constate que son téléspectateur a 60 ans en moyenne. Il rappelle que pour les 16 – 24 ans, TIK TOK est aujourd’hui plus important que la BBC en matière de vidéo. C’est donc intenable pour l’avenir de la BBC. Âgée d’un peu plus de 100 ans, la BBC est donc en danger de déclin. Lent mais certain…