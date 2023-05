Il est l’un des journalistes sportifs les plus connus dans la francophonie. Son charisme et son talent d’interviewer suscitent chaque année de nombreuses vocations.

Il nous a fait l’honneur d’être notre invité ce jeudi 25 mai et Jérôme lui a consacré son troisième cactus de la soirée. Découvrez le portrait de Nelson Monfort !