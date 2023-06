La télédermatologie, solution miracle pour un dépistage précoce du cancer de la peau ?

La télédermoscopie, un outil complémentaire

Le cancer de la peau qui inquiète le plus est le mélanome, dans la mesure où il est le plus mortel. C’est le cinquième cancer le plus fréquent en Belgique, d’où l’importance de son dépistage.

D’après les observations cliniques, il est démontré que plus la prise en charge sera précoce, plus on va diminuer la mortalité et la morbidité. La morbidité étant les conséquences négatives pour la santé du patient excepté le décès. Une prise en charge précoce afin de prodiguer un traitement adapté peut être vitale.

Le Docteur Thomas Damsin rappelle qu'"il faut voir la télédermatologie, et plus particulièrement notre projet de la télédermoscopie, comme un outil supplémentaire. Le but n’est pas de remplacer quelqu’un, de suppléer à une fonction. L’objectif est de venir renforcer un système de soins, et dans le cas ici des cancers de la peau".

L’outil pouvant être utilisé par les médecins traitants – largement dispersé sur notre territoire - la consultation devient donc accessible au plus grand monde : "Je pense à des centres de médecine de première ligne que nous avons du côté par exemple de la région de Charleroi, où le désert médical dermatologique est important et où les délais pour un rendez-vous sont extrêmement longs. De cette manière, cela permet d’accélérer la prise en charge d’une lésion. C’est complémentaire à une pratique que l’on connaît tous aujourd’hui".