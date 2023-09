La télé-réalité Squid Game dévoile son trailer et sa date de sortie après les polémiques

Squid Game est la série coréenne la plus populaire de tous les temps. Diffusée en septembre 2021, elle a réussi à captiver le monde entier de par son caractère psychologique. En la regardant, beaucoup se sont demandé s’ils seraient capables de mettre leur vie en danger, comme les personnages, en participant à des jeux mortels tout ça dans l’espoir de gagner une grosse somme d’argent.

Et il semblerait que certains aient pu tester l’expérience en participant à "Squid Game : Le Défi", une téléréalité inspirée de Squid Game, dont la première bande-annonce vient de sortir. On savait qu’il s’agirait que les participants joueraient aux mêmes jeux dans les mêmes conditions difficiles mais qu’ils resteraient indemnes. On en sait désormais plus sur le pitch : "Qu’est-ce que 456 participants à un jeu de téléréalité seraient prêts à faire pour 4,56 millions de dollars ?". Dans le teaser, on reconnaît la géante poupée terrifiante qui pulvérise tous ceux qui bougent quand elle est de face, ainsi que d’autres décors marquants.

Une preuve que l’on retrouvera l’atmosphère inquiétante de la série, surtout au vu des polémiques autour des conditions de tournage. Début 2023, plusieurs participants ont exposé l’aspect inhumain de cette version réaliste de la série. Aller aux toilettes et boire de l’eau leur était proscrit, et des médecins ont été appelés en urgence suite à des cas d’hypothermies. Marlene, une des candidates, affirmait auprès de Variety que ce qu’il s’était passé n’était "pas aussi extrême que ce que les gens disent mais ce n’était certainement pas aussi minime que ce qui a été véhiculé par Netflix".

Reste à voir si ces éléments ont été repris dans le montage final de la série. "Squid Game : Le défi", à découvrir le 22 novembre.