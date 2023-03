La Tefaf de Maastricht: ses Picasso, ses Rodin, son soulier et sa perceuse

A une trentaine de kilomètres de Liège, Maastricht accueille la TEFAF, le salon d'antiquités le plus prestigieux du monde. Les plus grands collectionneurs et conservateurs de musées viennent y faire leur marché, auprès de 260 antiquaires venus également du monde entier.

Le Soulier de Gala

Parmi les milliers d'oeuvres présentées, certaines interpellent, comme ce soulier de Salvador Dali. "Cette oeuvre est intitulée objet scatologique à fonctionnement symbolique ou le soulier de Gala", précise Siân Folley, directrice de galeries à Paris et Barcelone (Mayoral). "Il s'agit d'un vrai soulier de la femme de l'artiste (Gala) avec un assemblage surréaliste. On y retrouve notamment un petit verre de lait, une photographie pornographique. A l'origine, il y avait aussi des poils pubiens. Carrément érotique (rires)! Je pense qu'aujourd'hui, on oserait encore réaliser de telles oeuvres, mais Dali a été un des premiers à le faire et cela correspondait bien à son tempérament provocateur". Ce soulier est affiché 700000 €.