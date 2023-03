La technique du Face-Taping pour vaincre les rides, ça marche vraiment ?

Là, où la théorie du Face Taping est plus bancale c’est au sujet de son effet sur nos rides.

Se dire qu’une bande de Face-Taping de 5 m coûte 15€ et que c’est bien peu pour des résultats similaires à des injections de Botox d’environ 200€ est questionnable.

Lisser les rides du visage durant la nuit en immobilisant la peau alors que les muscles de notre visage sont déjà au repos, n’a pas beaucoup de sens. De plus, les effets seraient assez éphémères au réveil. Pour des résultats plus concluants, il faudrait pratiquer le Face-Taping durant la journée, toujours selon la Docteure Françoise Guiot, ce qui peut s’avérer plutôt contraignant au travail par exemple.

Appliquer le Face-Taping sans l’avis de professionnels peut entraîner davantage de rides si la bande collante est mal placée !

De plus, quelques précautions sont à prendre en compte. Le Face-Taping implique de mettre de la colle sur son visage. Premièrement, si peau sensible ou réaction à la colle des bandes de Face-Taping il y a : rougeurs, micro-blessures et sécheresses peuvent suivre. Et l’une des causes principales des rides est : la peau sèche. Deuxièmement, appliquer le Face-Taping pour le drainage lymphatique ou les rides du décolleté, sans l’avis de professionnels peut entraîner davantage de rides si la bande collante est mal placée. Le Face-Taping devient contre-productif dans ces cas-là.