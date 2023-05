La taxe sur les résidences secondaires de Knokke déclarée illégale

Au mois de mars, la cour d’appel de Gand a donc examiné le cas d’une propriétaire d’une seconde résidence à Knokke, à qui la justice brugeoise avait donné tort dans un premier temps. D’après les propriétaires, le principe d’égalité a été violé à partir du moment où une distinction a été établie entre les propriétaires d’une résidence secondaire et les propriétaires domiciliés dans la commune.

La commune de Knokke explique que la taxe vise à décourager les secondes résidences dans les centres de Knokke, Heist, Ramskapelle et Westkapelle pour pouvoir garantir une vie sociale et cohérente dans les villages ainsi que pour ne pas être confrontés à des logements inoccupés pendant de longues périodes dans le centre.

La commune explique également que le nombre important de secondes résidences augmente le coût de la sécurité, un effectif plus important chez les pompiers et à la police locale est notamment nécessaire durant les week-ends et les périodes de vacances. La cour a toutefois rejeté cet argument.