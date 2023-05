La taxe sur les déchets pour les indépendants de Tubize viole le principe d’égalité de la Constitution

Des tubiziens indépendants ne comprennent pas cette taxe déchets qu’on leur impose. Pour certains depuis de nombreuses années, pour d’autres depuis peu.

" C’est comme demander à quelqu’un qui n’a pas de voiture de payer une taxe de circulation… ", estime Julien Merckx. Ce jeune kinésithérapeute, travaille le matin dans une maison de repos à Soignies et l’après-midi à l’hôpital de Tivoli à La Louvière. L’INAMI, comme le ministère des Finances, a prouvé qu’il n’a aucun patient à son domicile.

C’est du racket : une injustice qui ne vise qu’à rentrer des euros dans la caisse de la commune.

Pourtant, Tubize n’en tient pas compte et s’estime en droit de réclamer la taxe sur les déchets alors qu’il n’en produit pas. Selon lui : " C’est du racket : une injustice qui ne vise qu’à rentrer des euros dans la caisse de la commune. Je vis toujours chez mes parents et nous payons aussi une taxe de déchets ménagers de 140 euros. Soit 295 euros… Par an !"

Marc Devel est caviste à Tubize et il recycle tous ses cartons et bouchons. Ses factures sont virtuelles : " J’ai un petit commerce à Tubize, à la même adresse que mon domicile. Je dois payer ma taxe privée, 110 euros, et une deuxième pour ma société, 150 euros, qui pourtant ne génère absolument aucun déchet supplémentaire ", s’indigne Marc. " Quelle que soit l’activité, même si vous êtes un prestataire de services, qui ne produit aucun déchet, vous payez 150€." Et lorsque l’on se plaint de la situation, la réponse de la commune est assez claire. Marc : " Si vous ne rentrez pas la déclaration, ce sera majoré de 50%, vous payerez donc 225€, avec les poursuites qui s’ensuivent si vous ne les réglez pas. "

Hugues Delaisse, consultant informatique domicilié à Tubize aussi, s’insurge : " J’ai deux numéros de TVA enregistrés à une même adresse, qui est celle de mon domicile. L’un est celui de l’entreprise et le second est en personne physique. Je dois donc payer trois fois 150€, 450€ pour une seule et même adresse." Il nuance : " Que je paye une taxe pour la société, je ne suis pas contre. Mais en tant que personne physique non, je ne travaille jamais à Tubize, je ne produis aucun déchet. Mais la commune ne veut rien entendre. Imaginez une fiduciaire, qui domicilie le siège social de ses clients dans son bâtiment, ce qui se fait souvent. Et bien, si elle a 10 clients, elle devra payer 10 fois cette taxe déchets… Et pour des petites structures comme des asbl, c’est un montant énorme ! "

Et ils sont nombreux les mécontents. Un collectif d’indépendants tubiziens s’est déjà mobilisé afin de faire annuler cette taxe. Mais la Commune ne veut rien entendre.