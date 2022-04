La taxe sur l'embarquement dans un avion en vigueur dès ce 1er avril : qui est concerné?

La taxe sur l'embarquement dans un avion est entrée en vigueur ce vendredi 1er avril. Elle vise à encourager les alternatives comme le train, par exemple, en lieu et place des vols "sauts de puce".

Ca change quoi ?

Concrètement, cette taxe concerne tous les aéroports du pays. Elle sera de

10 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau de l'aéroport belge le plus fréquenté du pays (Brussels Airport à Zaventem),

pour un passager dont la destination de l'aéroport belge le plus fréquenté du pays (Brussels Airport à Zaventem), 2 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée mais est située dans l'Espace économique européen , au Royaume-Uni ou en Suisse

pour un passager dont la destination est plus éloignée mais est située dans , au ou en 4 euros pour un passager "long-courrier", dont la destination est à plus de 500 km et est située en dehors de ces différents pays européens.

Quelles villes sont concernées ?

Certaines villes en Allemagne, France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Suisse se retrouvent sous la limite des 500 km et les vols à destination de ces endroits appliquent donc la taxe la plus élevée: celle de 10 euros.

Côté allemand, il y a Francfort, Stuttgart et Hambourg. Côté français, le cercle englobe les aéroports de Paris et Strasbourg. Au Royaume-Uni, cette taxe vise les vols vers Londres et Birmingham. Les Pays-Bas sont aussi touchés avec Amsterdam et Maastricht . La suisse est également touchée avec Zurich, tout juste dans le cercle.