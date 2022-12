La taxe rose : Pourquoi les femmes paient plus cher que les hommes pour des produits identiques ?

Dans les rayons des magasins, il ne faut pas chercher bien longtemps pour trouver des articles avec une "taxe rose". Déodorant, rasoir, gel douche, brosse à dents : les produits d’hygiène personnelle sont particulièrement touchés.

Le fabricant pour des raisons de marketing sépare ces produits en deux types.

Mais on retrouve aussi des différences de prix sur les vêtements et les jouets pour enfants: la version rose est plus chère que la bleue.

Les accessoires IT comme les pochettes d’ordinateur et les coques de protection sont également concernés.

"Le fabricant pour des raisons de marketing sépare ces produits en deux types et il en destine un aux femmes qu'il va marketer différemment. Il va lui donner des arguments différents. Il va dire, par exemple, que c’est pour des peaux plus féminines, plus sensibles, des cheveux plus féminins etc. Et donc, il va changer le packaging et va modifier le prix ", développe Sergio Napolitano, membre de l’association Sexisme Flop.

Parfois, ce sont aussi les distributeurs, et donc les magasins, qui décident d’appliquer une marge plus importante sur le produit féminin.