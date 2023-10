La taxe bancaire sera-t-elle répercutée sur les clients ? Ce n’est pas exclu

"Pour moi, c’est quand même beaucoup d’argent", réagit Karel Baert, directeur général de la Febelfin, la Fédération belge du secteur financier. "Et ces 150 millions d’euros s’ajoutent aux 3,6 milliards d’euros que les banques paient déjà." Selon lui, "les banques sont devenues une cible facile" pour combler les déficits budgétaires. "Mais c’est une vision à très court terme puisqu’avec cette mesure, on limite de nouveau la capacité des banques à soutenir l’économie belge en donnant des crédits aux familles, ménages et aux entreprises."

Par ailleurs, les banques n’ont pas encore reçu de texte officiel les informant de cette nouvelle taxe. "Tout ce que nous avons vu, nous l’avons vu dans les médias", affirme Karel Baert qui promet que le secteur "étudiera bien" le texte le moment venu. Et si "une loi correcte est votée, les banques paieront impôts", déclare-t-il. "Le secteur bancaire est un bon citoyen."