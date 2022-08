La taxation des surprofits sur la table du "Codeco énergie", mais de quoi s’agit-il ?

Pour bien comprendre, il faut savoir que sur les marchés, le prix de l’électricité est directement lié à celui du gaz. Quand le mégawattheure du gaz augmente, celui de l’électricité suit automatiquement. "Et c’est vrai qu’on utilise du gaz pour produire de l’électricité, dans les centrales au gaz notamment, mais pas que. En Belgique, on utilise aussi du nucléaire, de l’éolien, du photovoltaïque, de l’hydroélectrique pour alimenter le réseau en électricité. Des sources d’énergie dont le prix, lui, n’a pas beaucoup évolué ces derniers mois. Or, le prix final est basé sur celui du gaz. C’est comme ça qu’on arrive à réaliser des surprofits."

Cédric Loriaux prend l’exemple d’Engie : rien qu’au premier semestre de cette année, le producteur d’énergie a engrangé un bénéfice net de cinq milliards d’euros. C’est plus du double de son résultat réalisé sur la même période l’an dernier.

Bientôt une taxe ?

En taxant les surprofits, la facture pourrait donc diminuer. La ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten y est d’ailleurs favorable : elle propose de taxer à environ 25% les bénéfices excédentaires des producteurs d’énergie réalisés sur toute l’année 2022.

A court terme, cette taxe pourrait donc permettre de donner de l’air à nombreux ménages. Mais selon Philippe Ledent, il ne faudrait toutefois pas perdre de vue la raison initiale pour laquelle les prix se sont envolés. "Attention à croire aux solutions miracles qui disent : ' À partir du moment où on va faire ça, on n’aura plus de problème'. Réguler la confrontation entre l’offre et la demande d’énergie ne veut pas dire que subitement, tout le monde aura l’énergie dont il a besoin à un prix décent. Parce qu’au départ, si le prix explose, c’est parce qu’il exprime le fait qu’il y aura potentiellement un manque d’énergie", conclut l’expert.