La taxation des surprofits bancaires fait tache d’huile en Europe

Après l’Espagne, la Suède, la Lituanie, et, bien sûr, l’Italie, voilà que les Pays-Bas souhaitent mettre en place une "taxe exceptionnelle sur les revenus des banques". Le 22 septembre dernier, les députés néerlandais ont approuvé une proposition de loi visant à relever le niveau d’imposition des banques et à appliquer une taxe de 15% sur les rachats d’actions par ces mêmes banques. Réaction immédiate sur les marchés financiers : la valeur d’ABN Amro Bank et d’ING Group a chuté à la Bourse d’Amsterdam.

Pourquoi (sur) taxer les banques ?

La raison principale tient en une demi-phrase : la remontée spectaculaire des taux d’intérêt en Europe depuis l’été 2022. En un peu plus d’un an, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux directeurs à marche forcée. Et notamment le taux de sa facilité de dépôt, qui rémunère les placements que les banques réalisent au jour le jour auprès de la BCE avec l’excédent d’argent qu’elles n’ont pas prêté à leurs clients. Ce taux est passé de -0,5% – les fameux taux d’intérêt négatifs – à 4% en un an. Comme le souligne L’Echo, "jamais les conditions monétaires ne s’étaient durcies autant ni en si peu de temps dans l’histoire de la zone euro."

Certes. Mais cette hausse des taux d’intérêt a largement bénéficié aux banques, au point que, pour les députés néerlandais, il s’agit là d’une "rente exceptionnelle". Taxer une telle rente serait d’autant plus légitime que, selon les députés néerlandais, les banques du pays n’en partagent pas les bénéfices avec leurs clients : la rémunération des dépôts d’épargne reste très modeste aux Pays-Bas, à des niveaux similaires à ceux que nous connaissons en Belgique.

Des surprofits illégitimes ?

Il y a donc un grand écart. Encore faut-il être certain que les banques réalisent effectivement des "surprofits", c’est-à-dire des profits supplémentaires considérables liés à un contexte littéralement hors-norme. Pour Xavier Dupret, économiste à la Fondation culturelle Joseph Jacquemotte, il n’y a aucun doute sur ce point : "À une époque pas si lointaine, celle de la crise énergétique, rappelle-t-il, on disait que les surprofits n’existaient pas. Puis on a fini par admettre que oui, les multinationales généraient des surprofits considérables. Et aujourd’hui, il est évident que les profits des banques sont très supérieurs à ce qu’ils étaient en période pré-COVID, du simple fait que le taux de dépôt de la BCE – le taux auquel sont rémunérés les dépôts des banques auprès de la BCE – se sont envolés en un an (ndlr : le taux de dépôt est passé de -0,5% à 4%). Cela signifie que, quelque part, les banques gagnent de l’argent en ne faisant pas grand-chose, en laissant "dormir" une partie de l’argent de leurs clients sur les comptes de la BCE. Et ce que l’on observe concomitamment, c’est que les taux d’intérêt qui rémunèrent l’épargne des clients des banques n’ont pas augmenté en proportion. Et donc, forcément, il y a matière à questionner la légitimité de ces profits. On peut facilement estimer qu’une partie de ces profits est illégitime. La question de les taxer pour organiser un retour vers la collectivité peut se poser légitimement et, d’ailleurs, elle se pose à travers toute l’Europe en transcendant tous les clivages politiques. "

Les banques font de la résistance

Les banques essaient naturellement de résister à cette pression. Elles ne manquent d’ailleurs pas de soutiens… Aux Pays-Bas, le Premier ministre sortant Mark Rutte avait déconseillé aux parlementaires de voter en faveur de ces mesures, au motif qu’elles risqueraient de pousser les entreprises à quitter le pays.

En Italie, les banques ont pu compter sur le soutien de la Banque centrale européenne. La Première ministre Giorgia Meloni venait d’annoncer son intention de taxer à hauteur de 40% les surprofits engrangés par les établissements de crédit du pays en 2022 et 2023 grâce à la remontée des taux. La BCE a fait savoir clairement que cette mesure risquait d’affaiblir les banques italiennes… Un raisonnement qu’elle avait déjà développé fin 2022 lorsque l’Espagne avait annoncé son intention de taxer les surprofits des banques.

Et chez nous ?

En Belgique, la question d’un prélèvement éventuel sur les bénéfices exceptionnels des banques se pose depuis peu. Le parti socialiste flamand Vooruit vient en effet de formuler une proposition visant à taxer les surprofits des banques. "Nous ne sommes pas contre les profits, déclare ainsi au Tijd chef de groupe de Vooruit à La Chambre Melissa Depraetere, au quotidien De Tijd, mais la situation actuelle est extrême. Les grandes banques génèrent une montagne de liquidités grâce aux intérêts qu’elles reçoivent sur l’argent qu’elles détiennent auprès de la BCE. Avec cet argent, elles n’augmentent pas les taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne de leurs clients, mais rachètent leurs propres actions, ce qui augmente encore le bénéfice par action. Nous pensons qu’il est juste de demander aux banques de faire un effort sérieux à l’occasion de l’élaboration du budget (de l’Etat fédéral)". Si sa proposition était mise en œuvre, Vooruit estime qu’elle rapporterait 588 millions d’euros à l’Etat.

Les arguments des banques belges

Cette proposition d’introduire une taxe sur les bénéfices excédentaires ne plaît évidemment pas du tout au secteur bancaire. Dans un communiqué, l’organisation patronale du secteur Febelfin "déplore profondément cette proposition" et souligne qu’"un secteur bancaire fort est primordial pour soutenir l’économie et la société. Or, une charge fiscale supplémentaire aura pour effet de limiter le rôle sociétal et l’impact que les banques peuvent exercer pour soutenir l’économie, notamment en temps de crise".

Mais le lobby bancaire insiste aussi sur le fait que les banques sont, dit-il, déjà soumises à un niveau "particulièrement élevé de cotisations". Febelfin explique ainsi que "pour 2022, le montant total [des contributions des banques] peut être estimé à 3,6 milliards d’euros. En effet, outre les taxes et prélèvements "classiques" (impôt des sociétés, cotisations sociales…), le secteur financier belge paie chaque année un certain nombre de taxes spécifiques auxquelles ne sont pas assujettis d’autres secteurs […] Soit quelque 1,6 milliard d’euros au total en 2022."

Toujours dans ce communiqué, Febelfin ajoute que "le secteur financier comprend l’attente des clients et clientes qui souhaitent un rendement sur leur compte d’épargne, mais l’instauration d’une taxe supplémentaire sur les bénéfices excédentaires ne sera d’aucune utilité à cet égard".

Et si c’était surtout une question de concurrence ?

De fait, l’instauration d’une taxe sur les surprofits conduirait sans doute les banques belges à reporter une éventuelle hausse de la rémunération de l’épargne. Surtout dans un paysage bancaire archi-dominé par quatre grandes banques. D’où cette question : le problème n’est-il pas ailleurs ? Dans une concurrence peut-être insuffisante entre les grandes banques ? Le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE Andrea Enria comptait sur la concurrence pour "forcer" les banques à rémunérer mieux et plus vite l’épargne des ménages mais, constat, "sur certains marchés, cela n’a pas très bien fonctionné. Les banques ont donc pris du retard, probablement trop longtemps, avant de répercuter ces taux d’intérêt plus élevés sur les clients".

Xavier Dupret est plus direct, fût-ce en passant par une question rhétorique : "On peut se demander, dit-il, quelle est là la source ultime de cette formation de profits excédentaires non justifiés. Et dans la plupart des cas, on va retrouver le manque de concurrence dans certains secteurs. Est-ce qu’il faudrait pour cela recréer de la concurrence ? Parce que c’est vrai qu’au sein du secteur bancaire, il y a des situations différentes. Les petites banques, qui cherchent à attirer des clients, et les plus grosses qui bénéficient d’une certaine forme d’inertie de leurs clients." Et qui, donc, ne doivent pas faire l’effort de rémunérer décemment les dépôts de leurs clients… Alors, quelle solution ? Démanteler ce que Xavier Dupret appelle "un certain nombre de situations oligopolistiques" ? Pas simple, évidemment, mais, dit-il, "il y aurait à nouveau de la concurrence. Et qui dit concurrence en période d’augmentation des taux, dit aussi volonté nette des acteurs bancaires de séduire des clients dans un schéma de concurrence un peu plus poussé qu’aujourd’hui et donc d’augmenter la rémunération de l’épargne des particuliers".

Les prochaines semaines seront intéressantes à cet égard… Il y a quelques mois, à la demande du vice-Premier ministre et ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne, l’Autorité belge de la Concurrence avait été chargé de mener un examen approfondi des services bancaires dans notre pays. Elle doit rendre son rapport d’ici la fin du mois d’octobre.