La Tate Britain à Londres repense l’accrochage de sa collection en faveur des femmes

Après des siècles passés dans l’ombre, les artistes femmes gagnent enfin la reconnaissance des musées. Certains établissements organisent ainsi des expositions exclusivement féminines, tandis que d’autres, comme la Tate Britain, repensent leurs collections permanentes.

Le musée londonien inaugurera le 23 mai un nouvel accrochage de sa collection permanente. Les visiteurs pourront ainsi découvrir plus de 800 œuvres réalisées par quelque 350 artistes, dont des pièces emblématiques et des nouvelles acquisitions. L’occasion d’"explorer 500 ans de changements révolutionnaires dans l’art, la culture et la société, culminant dans les nouvelles œuvres de certains des artistes contemporains les plus passionnants du Royaume-Uni", comme l’a déclaré Alex Farquharson, directeur de la Tate Britain, dans un communiqué.

C’est la première fois en dix ans que la Tate Britain repense la façon dont elle expose sa collection permanente. Ce projet de réaménagement lui permet de mettre en lumière celles que l’histoire de l’art a longtemps laissées de côté. En effet, la moitié des artistes contemporains exposés seront des femmes. Parmi elles figurent Bridget Riley, Tracey Emin, Kudzanai-Violet Hwami ou encore Lydia Ourahmane.