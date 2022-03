La tasse en papier jetable chez Starbucks, c'est bientôt fini !

Sans préciser exactement quels pays seront concernés, Starbucks a prévu de déployer ce programme de réduction des déchets auprès de six marchés dans le monde. Des expérimentations sont déjà menées en ce moment au Royaume-Uni, au Japon et à Singapour. Et d'ici la fin 2023, tous les Américains et Canadiens pourront amener leurs propres mugs afin de commander une boisson chaude.

Cette décision ne concerne pas seulement les commandes à la caisse. Les drives mais aussi les commandes via mobile seront concernées par l'emploi de cups réutilisables.

A propos des drives, la chaîne de cafés la plus célèbre dans le monde a aussi décidé d'encourager l'utilisation de véhicules électriques. Un partenariat a été noué avec le constructeur automobile Volvo. Une soixantaine de bornes de recharge électriques vont ainsi être installées aux Etats-Unis, sur la route reliant Denver, dans le Colorado, à Seattle, où se situe le siège de Starbucks. Un itinéraire qui représente plus de 2.000 kilomètres (1.350 miles).