La TaskForce Vesdre de l’ULiège : une boîte à idées pour limiter voire éviter les inondations dans la Vallée de la Vesdre

Charlotte Delobbe est étudiante en architecture à l’U-Liège. Elle vient d’achever un travail de groupe en collaboration avec ses homologues de la KU Leuven, dans les forêts de Raeren, en amont du barrage d’Eupen ; ses recherches ont désigné l’épicéa comme l’un des coupables du gonflement des eaux de la Vesdre : " l’épicéa a des racines peu profondes, explique-t-elle, et c’est un arbre qui déteste l’eau et qui avait déjà été implanté dans un sol humide d’origine, et en plus on a une épaisseur de 20 centimètres d’argile qui fait que l’eau a encore plus de difficulté à être absorbée; tout ceci a contribué à augmenter le débit de la Vesdre dès sa source jusqu’au barrage d’Eupen." Et de poursuivre : " les fortes pluies de juillet ajoutées à un sol qui ne prend pas bien l’eau à cause des racines des épicéas et avec d’anciens drains érodés ont renforcé l’acheminement des eaux vers la Vesdre ; le groupe s’est rendu deux fois sur ce site forestier pour y rencontrer notamment un ingénieur forestier d’Eupen ; il a évoqué un plan pour l’avenir qui est de planter des feuillus, notamment du chêne car il a des racines plus profondes pour mieux absorber les eaux de pluie."