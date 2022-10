La Tarte aux tomates et basilic de Margaux

La tomate… Un des fruits les plus consommés sur terre. Il existe un nombre de variétés sans fin. Rien qu’en Europe, on retrouve plus de 4000 sortes de tomates reconnues. Elles peuvent être rouges, jaunes, vertes, oranges ou encore noires. La forme peut également varier : arrondie, cylindrique, aplatie, en forme de poire.

La tomate est tellement juteuse et pleine de saveurs qu’on la retrouve dans de nombreuses cuisines. Tout le monde connaît l’amour des Italiens pour la tomate dans leur salade Caprese ou encore les fameuses boulettes sauce tomate en Belgique.

Au niveau des préparations, la tomate peut se manger crue dans une salade, en fines lamelles sous forme de carpaccio, rôtie au four, mixé pour une délicieuse soupe ou une sauce…

Dans cette recette, j’ai décidé de ne pas travailler les tomates afin de pouvoir découvrir les différentes saveurs. Si vous en avez la possibilité, optez pour des variétés de tomates à l’ancienne. Elles sont tellement délicieuses. J’apprécie énormément la tomate ananas jaune pour cette recette. Sa chair est ferme, son goût est sucré et elle est parfumée.