La "taille unique", nouveau vecteur d'une mode (réellement) plus inclusive ?

Une seule et unique taille pour toutes les femmes, est-ce réellement possible ? Si l'industrie de la mode a longtemps négligé certaines morphologies, elle tente depuis plusieurs années de se réinventer pour proposer des vêtements adaptés au plus grand nombre. L'évolution a commencé par le "plus-size", une notion finalement excluante puisque différenciant les collections destinées aux tailles dites "standard" de celles réservées aux grandes tailles.

A émergé ensuite le "size-inclusive". Ce concept, qui se caractérise par le fait de décliner tel ou tel vêtement dans une très large gamme de tailles, est encore loin d'être la norme dans la mode et pourrait même déjà être détrôné par celui de la taille unique.

C'est au milieu des années 2010 que le concept de taille unique s'est retrouvé sous le feu des projecteurs et certainement pas pour les bonnes raisons. Des marques pour adolescentes comme Brandy Melville et Don't Ask Why ont tenté de démocratiser le "one size fits all" ("une taille pour tous") ou "one size fits most" à coup de tops, shorts et autres jupes (enfin) adaptés à toutes.

Dans la pratique, il s'agissait en réalité de proposer des vêtements équivalant à un 34/36, au mieux un petit 38...

Une taille unique qui cultivait donc non pas l'inclusion mais les diktats et injonctions liés à la minceur.