La Table de Julien : Roulade de noix d'Ardenne et sa salade fraîcheur

1. Réaliser de fines juliennes avec le céleri légèrement épluché, le fenouil et le concombre, concasser les pistaches, et ajouter le tout dans un saladier

2. Dans le saladier, mélanger la Julienne avec la mayonnaise à base de crème et éventuellement du jus de citron, pour ajouter une petite touche acide. Mélanger le tout et assaisonner avec du poivre et laisser reposer avant dégustation et présentation (min 20 min)

3. Pendant les 20 min de repos, étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie les deux tranches de pain et les huiler délicatement pour ensuite les cuire entre deux plaques et deux feuilles de papier cuisson à 180 degrés pendant environ 6-7 min (le but étant d’avoir une tuile de pain légèrement colorée et croustillante)

4. Réaliser vos roulades de noix de jambon en ajoutant votre salade sur les tranches de noix de jambon et ensuite les rouler.

5. Déguster les roulades avec vos tuiles de pain