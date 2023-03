"La table de Benjamin Laborie" étoilé trois mois après l’ouverture de l’établissement

24 heures après l’annonce des lauréats du guide Michelin, "La table de Benjamin Laborie" a reçu sa première étoile. Situé à Lasne, l’établissement annonce déjà complet pour de nombreuses dates.

Le chef s’est formé en France mais s’est illustré depuis une quinzaine d’années dans différents restaurants belges.

À la tête d’un restaurant à son nom, il se classe, trois mois après son ouverture, parmi les 150 meilleurs restaurants du pays.

Être son propre patron lui a en fait permis d’exprimer toutes ses idées " Je me sens tout à fait libéré et épanoui dans mon restaurant. Toute la brigade le ressent aussi, on fonce et c’est une belle histoire qu’on fait avec le cœur, l’envie et la passion" s'enthousiasme le chef.

Une reconnaissance et une fierté pour toute sa brigade qui voit l’agenda du restaurant se remplir jour après jour. C’est également un peu de pression pour rester à la hauteur des attentes des clients. Antoine Van Den Haul, commis de cuisine, a un élan de motivation "C’est une pression assez positive parce qu’on veut toujours aller plus loin, se donner toujours plus".

Après la surprise et l’euphorie de cette première étoile au Michelin, il faut à présent redescendre sur terre et rester concentré pour garder le plus longtemps possible ce précieux macaron et même pourquoi pas en viser un second.