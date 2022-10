La Syrie, le laboratoire de Vladimir Poutine

A chaque étape de son extension en Syrie, la communauté internationale a eu l’occasion de s’opposer à Moscou mais rien n’a été fait. En six ans et demi, 63.000 soldats russes ont été déployés en Syrie, officiellement pour soutenir Bachar al-Assad contre les djihadistes. Pourtant, loin de se contenter de cibler les terroristes, les avions russes ont tué de nombreux civils et anéanti les derniers espoirs de l’opposition au pouvoir de Damas. Selon les ONG, plus de 55.000 Syriens auraient été tués par les bombardements de l’aviation russe, parmi eux à peine 5000 terroristes.

Cette enquête, filmée en Russie, en Syrie, en Europe et aux USA est nourrie de témoignages exclusifs, d’interventions d’experts et d’archives inédites et éclaire également de manière différente la guerre en Ukraine.