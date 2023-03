Un matin, Maureen Kearney (Isabelle Huppert) est violemment agressée à son domicile. Elle était en charge d’un dossier confidentiel et très sensible dans le secteur du nucléaire français et subissait de lourdes pressions politiques. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune trace de ses agresseurs et commencent à mettre sa bonne foi en doute… A-t-elle dit la vérité ?